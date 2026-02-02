İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Xidmət rəisi: Yanvarda havanın temperaturu 19 gün normadan yuxarı olub

    Ekologiya
    • 02 fevral, 2026
    • 10:35
    Xidmət rəisi: Yanvarda havanın temperaturu 19 gün normadan yuxarı olub

    2026-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanda havanın temperaturu 19 gün iqlim normasından yuxarı (0.9–8.8 dərəcə), 10 gün normadan aşağı (0.7–1.9 dərəcə), 2 gün isə norma daxilində olub.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib.

    O qeyd edib ki, orta aylıq temperatur 6.2 dərəcə isti olub, bu da iqlim normasından 1.8 dərəcə yuxarıdır.

    Nazim Mahmudovun sözlərinə görə, yanvar ayında normadan maksimal fərq yanvarın 12-də qeydə alınıb.

    "Həmin gün havanın maksimal temperaturu Abşeron yarımadasında (Sumqayıt) 21 dərəcə isti, bölgələrdə isə (Astara) 23 dərəcəyədək isti olub. Havanın minimal temperaturu Bakı və Abşeron yarımadasında yanvarın 22-də 1.5 dərəcə şaxta (Bakı, Maştağa), yüksək dağlıq ərazilərdə isə yanvarın 16-da 22 dərəcəyədək şaxta (Şahdağ) qeydə alınıb. Yanvar ayının bəzi günlərində fasilələrlə yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunub, ayrı-ayrı yerlərdə sulu qar və qar yağıb, bəzi ərazilərdə isə yağıntılar leysan xarakterli intensiv və güclü olub".

    Xidmət rəisi qeyd edib ki, bölgələr üzrə 25 gün yağıntılı hava şəraiti qeydə alınıb:

    "Ən çox yağıntı aylıq normanın 271 faizi olmaqla Lənkəran–Astara zonasına (128.2–206.4 mm) və aylıq normanın 205 faizi olmaqla Bakı və Abşeron yarımadasına (Binə – 48.1 mm) düşüb. Qar örtüyünün maksimal hündürlüyü Lerikdə 116 sm təşkil edib".

    O, həmçinin bildirib ki, yanvar ayının bəzi günlərində küləkli hava şəraiti ilə bağlı rəng şkalasına uyğun olaraq 10 xəbərdarlıq (sarı və narıncı) verilib. Bakı və Abşeron yarımadasında 17 gün, bölgələrdə isə 20 gün küləkli hava şəraiti müşahidə olunub, küləyin maksimal sürəti Bakı və Abşeron yarımadasında 28 m/s, bölgələrdə isə 26 m/s-dək güclənib.

    Milli Hidrometeorologiya Xidməti Nazim Mahmudov

