İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    • 22 dekabr, 2025
    • 17:49
    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    İran Kosmik Agentliyinin (ISA) rəhbəri Həsən Salariye dekabrın 28-ində kosmosa yerli istehsal olan üç peyk buraxılacağını bəyan edib.

    Bu barədə "Report" İran KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Onun sözlərinə görə, buraxılışlar Rusiyada "Şərq" kosmodromunda "Soyuz" daşıyıcı raketi vasitəsilə həyata keçiriləcək. Peyklərin təxminən 500 kilometr yüksəklikdə yerləşən yer kürəsinin aşağı orbitinə çıxarılması nəzərdə tutulub.

    Bu gün "Press TV" kanalı "Zafar-2" və "Paya" peyklərinin Rusiya "Soyuz" daşıyıcı raketinin separator blokuna uğurla inteqrasiya edildiyini bildirib. İnteqrasiya ilə bağlı bütün müvafiq sınaqlar uğurla başa çatıb.

    İran Elm və Texnologiya Universitetində hazırlanmış "Zafar-2" peyki, əvvəlki versiyasından fərqli olaraq, təsvir alma və telekommunikasiya üzrə təkmilləşib.

    "Paya" peyki yerin məsafədən tədqiqi missiyalarının mühüm hissəsidir və müxtəlif tapşırıqlar üçün 5 m (ağ-qara) və 10 m (rəngli görüntülər) yüksək ayırdetmə qabiliyyətinə malik məlumatlar təqdim edir. O həmçinin kənd təsərrüfatı, su resurslarının idarə edilməsi, ətraf mühitin monitorinqi və şəhərin xəritəyə alınması kimi mühüm sektorlarda istifadə olunacaq.

    İran peyk
    Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря
    Iran set to orbit three satellites in joint launch from Russia

    Son xəbərlər

    18:24

    Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşüb

    Region
    18:17

    MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilib

    Region
    18:16

    "Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırır

    Futbol
    18:13

    Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyir

    Digər ölkələr
    18:07

    Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıb

    Energetika
    17:59

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın davamlı inkişaf, müasir urbanizasiya hədəflərinə sadiqliyini təsdiqləyir - RƏY

    Daxili siyasət
    17:54
    Foto

    Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olub

    Biznes
    17:49

    İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaq

    Digər ölkələr
    17:44

    Ukrayna Rusiyanın ən böyük neft terminallarından birinə hücum edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti