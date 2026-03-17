Faiq Əzizovun rəhbərliyi ilə UEFA B kateqoriyalı qapıçı məşqçisi kursu təşkil olunub
Futbol
- 17 mart, 2026
- 14:22
Milli Komandaların Təlim-Məşq Mərkəzində qapıçılar üzrə UEFA B kateqoriyalı məşqçi kursunun 1-ci mərhələsi keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, məşğələlərə baş təlimatçı Faiq Əzizov, təlimatçılar Üzeyir İbrahimov və Vitali Kovalyov rəhbərlik ediblər.
Kurs çərçivəsində iştirakçılara nəzəri və praktiki biliklər təqdim olunub.
