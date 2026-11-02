İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb

    Fərdi
    • 02 noyabr, 2026
    • 12:58
    Alpinin pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb

    "Alpin" komandasının pilotu Franko Kolapinto "Formula 1" üzrə Meksika Qran-prisinin yekununda 10 saniyəlik cəza alıb.

    "Report" Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının (FIA) rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb argentinalı sürücünün yarış zamanı sarı bayraqlar zonasında sürəti kifayət qədər azaltmayaraq idman reqlamentini pozması olub.

    Telemetriya və videoqeydlər araşdırıldıqdan sonra stüardlar idmançının tələbə əməl etmədiyi qənaətinə gəliblər. 10 saniyəlik sanksiya ilə yanaşı, onun superlisenziyasına 1 cəza xalı yazılıb və son 12 aydakı xallarının sayı 5-ə çatıb.

    Analoji qayda pozuntusuna görə komandanın digər üzvü Pyer Qasli də cəzalandırılıb. Fransalı təmsilçi 30 saniyəlik cəza alıb və nəticədə "Alpin"in hər iki sürücüsü ilk "onluq"dakı mövqeyini itirib.

    Qeyd edək ki, Meksika Qran-prisində "Red Bull"dan Maks Ferstappen qalib gəlib, "Ferrari"nin sürücüsü Lyuis Hemilton ikinci, "Mersedes"dən Andrea Kimi Antonelli isə üçüncü yeri tutub.

    Franko Kolapinto Alpin komandası Beynəlxalq Avtomobil Federasiyası
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir
    Futbol
    12:58
    "Alpin"in pilotu Franko Kolapinto 10 saniyəlik cəza alıb
    Fərdi
    12:56
    SOCAR bu ilin 3-cü rübünün qazma, hasilat, emal və ixrac göstəricilərini açıqlayıb
    Energetika
    12:48
    Sabah Bakıda 23 dərəcə isti olacaq
    Ekologiya
    12:46
    Ərdoğan Zəfər Günü münasibətilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib
    Xarici siyasət
    12:43
    Foto
    İrandan Azərbaycana PUA ilə narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
    Hadisə
    12:42
    İsveç səfiri Elçin Əmirbəyovla ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib
    Xarici siyasət
    12:36
    Foto
    Video
    Azərbaycan QHT-ləri imzaladıqları açıq məktubu İran səfirliyinə təqdim ediblər
    Xarici siyasət
    12:29
    Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sürücülər üçün imtahan keçiriləcək
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti