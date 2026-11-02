İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir

    Futbol
    • 02 noyabr, 2026
    • 13:00
    Lamin Yamal qol və assist göstəricilərinə görə liderdir

    İspaniya millisinin və "Barselona"nın futbolçusu Lamin Yamal qol və məhsuldar ötürmələrin cəminə əsasən bu mövsüm Avropanın top liqalarında ən məhsuldar oyunçular siyahısında zirvədə qərarlaşıb.

    "Report" xəbər verir ki, 19 yaşlı vinger 28 qolun vurulmasında iştirak edib.

    İngiltərə millisinin və Almaniyanın "Bavariya" klubunun hücumçusu Harri Keyn (25) ikinci pillədə qərarlaşıb.

    İlk "üçlüy"ü onun Münxen təmsilçisindəki fransalı komanda yoldaşı Maykl Olise (24) tamamlayır.

    Lamin Yamal Barselona FK Harri Keyn Maykl Olise
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    14:34
    SOCAR-ın 100 milyon dollarlıq istiqrazlarının tədavül müddəti başa çatıb
    Maliyyə
    14:30
    "Araz-Naxçıvan"ın prezidenti Mahmud Sadıqov: "Rəqiblərimizin bizdən güclü olduğunu bilirdik"
    Futbol
    14:23
    İrəvan-Moskva gərginliyi artır: Zaxarovanın sərt dili, Kremlin Belarus rıçaqı
    Analitika
    14:18
    SOCAR III rübdə 1,7 milyon tondan çox neft hasil edib
    Energetika
    14:16
    Noyabrda Səyyar ASAN xidmətin fəaliyyət göstərəcəyi ünvanlar açıqlanıb
    Sosial müdafiə
    14:14
    SOCAR ötən rüb ixrac etdiyi neft və qaz həcmlərini açıqlayıb
    Energetika
    14:08
    Foto
    AZCON və "Samruk-Kazyna" strateji əməkdaşlığı genişləndirir
    Biznes
    14:03
    Anuar Nuraxmetov: "Azərbaycan regional kibertəhlükəsizlik mərkəzinə çevrilə bilər" - Müsahibə
    İKT
    13:53
    Azərbaycanın Böyük Britaniya ilə ticarət dövriyyəsi 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti