Иран планирует запустить три спутника собственной разработки 28 декабря

Глава Иранского космического агентства (ISA) Хасан Саларие заявил, что 28 декабря в космос будут запущены три спутника отечественной разработки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ.

По его словам, запуски будут осуществлены с космодрома Восточный в России с использованием ракеты-носителя "Союз". Предполагается вывести спутники на низкую околоземную орбиту на высоте приблизительно 500 километров.

В понедельник телеканал Press TV сообщил об успешной интеграции спутников "Зафар-2" и "Пая" в сепараторный блок российской ракеты-носителя "Союз". Все соответствующие испытания по интеграции были успешно завершены.

Спутник "Зафар-2", разработанный в Иранском университете науки и технологий, имеет усовершенствованные возможности в области получения изображений и телекоммуникаций, отличаясь от своей предыдущей версии.

Спутник "Пая" является важной частью миссий дистанционного зондирования Земли, предоставляя данные с высоким разрешением 5 м (Ч/Б) и 10 м (цветные снимки) для различных задач. Сфера его применения охватывает такие важные сектора, как сельское хозяйство, управление водными ресурсами, мониторинг окружающей среды и городское картографирование.