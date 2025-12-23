США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 08:03
Объединенная оперативная группа "Южное копье" по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета нанесла "смертельный удар" по судну, которое использовалось террористическими организациями, в восточной части Тихого океана.
Как передает Report, об этом сообщил Южный штаб командования ВС США в соцсети Х.
"Разведданные подтвердили, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле", - сообщило ведомство.
В ходе операции подтверждена гибель одного "наркотеррориста", говорится в посте.
Никто из американских военнослужащих не пострадал, подчеркнуло командование.
