США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

Объединенная оперативная группа "Южное копье" по приказу шефа Пентагона Пита Хегсета нанесла "смертельный удар" по судну, которое использовалось террористическими организациями, в восточной части Тихого океана.

Как передает Report, об этом сообщил Южный штаб командования ВС США в соцсети Х.

"Разведданные подтвердили, что малозаметное судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле", - сообщило ведомство.

В ходе операции подтверждена гибель одного "наркотеррориста", говорится в посте.

Никто из американских военнослужащих не пострадал, подчеркнуло командование.