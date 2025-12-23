Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет акт об амнистии мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Финансы
    • 23 декабря, 2025
    • 07:37
    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $70 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

    По данным на 07:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,77% и составляла $70,035 за тройскую унцию.

    К 07:05 стоимость серебра ускорила рост до $70,045 за унцию (+3,79%).

    Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, превысив $4 500 за тройскую унцию.

    серебро Биржа Comex

    Последние новости

    09:05

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    09:00
    Фото

    В Анкаре улица названа в честь Узеира Гаджибейли

    В регионе
    08:43
    Фото

    В Каспийском море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    08:37

    В Сумгайыте сегодня будут локальные перебои в газоснабжении

    Энергетика
    08:29

    Турция обратилась к ООН с призывом предоставить гумпомощь Судану

    Другие страны
    08:19
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:03
    Видео

    США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане

    Другие страны
    07:37

    Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

    Финансы
    07:20

    Syria TV: Вашингтон оказал давление на СДС для перемирия в Алеппо

    Другие страны
    Лента новостей