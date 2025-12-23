Стоимость серебра вслед за золотом обновила исторический максимум

Стоимость фьючерса на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив $70 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торговой площадки.

По данным на 07:00 по бакинскому времени, цена на драгметалл росла на 3,77% и составляла $70,035 за тройскую унцию.

К 07:05 стоимость серебра ускорила рост до $70,045 за унцию (+3,79%).

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерса на золото вновь обновила исторический максимум, превысив $4 500 за тройскую унцию.