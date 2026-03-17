Parabadmintonçu İbrahim Əliyev İspaniyada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək
Fərdi
- 17 mart, 2026
- 14:19
Azərbaycan parabadmintonçusu İbrahim Əliyev İspaniyanın Vitoriya-Qasteys şəhərində keçiriləcək beynəlxalq turnirdə ölkəmizi təmsil edəcək.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən bildirilib.
Martın 16-dan 22-dək təşkil olunacaq mötəbər yarışda idmançı həm fərdi, həm də qoşa kateqoriyada qüvvəsini sınayacaq. İbrahim Əliyev turnirə baş məşqçi Teymur Abbasovun rəhbərliyi altında qatılacaq.
Qeyd edək ki, bu turnir 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya xalları qazandırır.
