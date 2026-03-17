    Azərbaycan parabadmintonçusu İbrahim Əliyev İspaniyanın Vitoriya-Qasteys şəhərində keçiriləcək beynəlxalq turnirdə ölkəmizi təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Milli Paralimpiya Komitəsindən bildirilib.

    Martın 16-dan 22-dək təşkil olunacaq mötəbər yarışda idmançı həm fərdi, həm də qoşa kateqoriyada qüvvəsini sınayacaq. İbrahim Əliyev turnirə baş məşqçi Teymur Abbasovun rəhbərliyi altında qatılacaq.

    Qeyd edək ki, bu turnir 2028-ci ildə Los-Ancelesdə keçiriləcək Yay Paralimpiya Oyunlarına lisenziya xalları qazandırır.

    14:22
    Foto

    Faiq Əzizovun rəhbərliyi ilə UEFA B kateqoriyalı qapıçı məşqçisi kursu təşkil olunub

    Futbol
    14:19

    Parabadmintonçu İbrahim Əliyev İspaniyada beynəlxalq turnirdə iştirak edəcək

    Fərdi
    14:17

    Koşta: Avropa İttifaqı Moskvaya təzyiqi artırmalı və Kiyevi dəstəkləməlidir

    Digər ölkələr
    14:13
    Foto

    İrandan daha 10 Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    14:11

    Xaricdə ali təhsil alan 181 nəfər peşə tanınması imtahanı verib, 18-i uğur qazanıb

    Elm və təhsil
    14:01

    "Yuventus" Luçano Spalletti ilə müqavilənin müddətini uzatmağa hazırlaşır

    Futbol
    13:59

    Şoyqu: Rusiyaya qarşı 56 ölkənin kəşfiyyat strukturları fəaliyyət göstərir

    Region
    13:55
    Foto

    Horovlu kəndinə yeni köçürülən ailələrə mənzillərin açarları təqdim edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    Azərbaycana birbaşa xarici investisiyalarda neft-qaz sektorunun payı azalıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti