Ötən il 936 uşaq ailə mühitindən kənar qalıb, 32 valideyn məsuliyyətə cəlb edilib
Milli Məclis
- 08 may, 2026
- 09:31
2025-ci ildə ailə mühitindən, pedaqoji və ictimai təsir vasitələrindən kənarda qalan 936 uşaq və buna şərait yaradan 511 valideyn aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatında öz əksini tapıb.
Hesabat Milli Məclisin İnsan hüquqları, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Bildirilib ki, nəticədə yerli icra hakimiyyətləri yanında komissiyalara, qəyyumluq və himayə orqanlarına 510 material göndərilib, 32 valideyn inzibati məsuliyyətə cəlb edilərək polis nəzarətinə götürülüb, habelə uşaqların kənar şəxslər tərəfindən dilənçiliyə cəlb edilməsi faktı müəyyən edilməyib.
Son xəbərlər
11:04
Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:03
Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"Biznes
10:55
Foto
Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilibDaxili siyasət
10:54
Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçibMaliyyə
10:51
KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaqBiznes
10:51
İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:51
Video
"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıbFutbol
10:46
Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilibMilli Məclis
10:43