İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ötən il 936 uşaq ailə mühitindən kənar qalıb, 32 valideyn məsuliyyətə cəlb edilib

    Milli Məclis
    • 08 may, 2026
    • 09:31
    Ötən il 936 uşaq ailə mühitindən kənar qalıb, 32 valideyn məsuliyyətə cəlb edilib

    2025-ci ildə ailə mühitindən, pedaqoji və ictimai təsir vasitələrindən kənarda qalan 936 uşaq və buna şərait yaradan 511 valideyn aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun illik məlumatında öz əksini tapıb.

    Hesabat Milli Məclisin İnsan hüquqları, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Bildirilib ki, nəticədə yerli icra hakimiyyətləri yanında komissiyalara, qəyyumluq və himayə orqanlarına 510 material göndərilib, 32 valideyn inzibati məsuliyyətə cəlb edilərək polis nəzarətinə götürülüb, habelə uşaqların kənar şəxslər tərəfindən dilənçiliyə cəlb edilməsi faktı müəyyən edilməyib.

    Milli Məclis İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator Uşaq hüquqları
    Более 900 детей в Азербайджане оказались вне семейного и общественного контроля

    Son xəbərlər

    11:04

    Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:03

    Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"

    Biznes
    10:55
    Foto

    Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    10:54

    Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçib

    Maliyyə
    10:51

    KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaq

    Biznes
    10:51

    İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:51
    Video

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb

    Futbol
    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti