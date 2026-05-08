Более 900 детей в Азербайджане оказались вне семейного и общественного контроля

В Азербайджане в 2025 году были выявлены 936 детей, оказавшихся вне семейной среды, педагогического и общественного воздействия, а также 511 родителей, создавших условия для этого.

Как сообщает Report, такие данные приведены в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, вынесенном на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Согласно отчету, в этой связи 510 материалов направлены в комиссии при местных органах исполнительной власти, а также в органы опеки и попечительства. Кроме того, 32 родителя привлечены к административной ответственности и взяты под полицейский надзор.

При этом фактов вовлечения детей в попрошайничество посторонними лицами выявлено не было.