    Более 900 детей в Азербайджане оказались вне семейного и общественного контроля

    08 мая, 2026
    10:04
    Более 900 детей в Азербайджане оказались вне семейного и общественного контроля

    В Азербайджане в 2025 году были выявлены 936 детей, оказавшихся вне семейной среды, педагогического и общественного воздействия, а также 511 родителей, создавших условия для этого.

    Как сообщает Report, такие данные приведены в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми, вынесенном на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

    Согласно отчету, в этой связи 510 материалов направлены в комиссии при местных органах исполнительной власти, а также в органы опеки и попечительства. Кроме того, 32 родителя привлечены к административной ответственности и взяты под полицейский надзор.

    При этом фактов вовлечения детей в попрошайничество посторонними лицами выявлено не было.

