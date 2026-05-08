İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı hazırlanıb
Milli Məclis
- 08 may, 2026
- 09:30
"Azərbaycan Respublikasında insan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı" hazırlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci il üzrə məlumatında öz əksini tapıb.
Hesabat Milli Məclisin İnsan hüquqları, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb.
Bildirilib ki, sənəd aidiyyəti dövlət qurumlarının təklifləri nəzərə alınmaqla hazırlanıb və təsdiq edilməsi haqqında Prezidentin Sərəncam layihəsi 34 dövlət qurumu ilə razılaşdırılaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib.
Son xəbərlər
11:04
Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:03
Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"Biznes
10:55
Foto
Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilibDaxili siyasət
10:54
Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçibMaliyyə
10:51
KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaqBiznes
10:51
İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:51
Video
"Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıbFutbol
10:46
Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilibMilli Məclis
10:43