    В Азербайджане разработан План деятельности по борьбе с торговлей людьми до 2031 года

    • 08 мая, 2026
    • 09:54
    Разработан "Национальный План деятельности по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

    Как сообщает Report, информация об этом содержится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

    План деятельности подготовлен с учетом предложений соответствующих госорганов, а проект распоряжения президента о его утверждении был согласован с 34 государственными органами и представлен по назначению.

    İnsan alverinə qarşı mübarizəyə dair 2026-2030-cu illər üçün Milli Fəaliyyət Planı hazırlanıb
    Azerbaijan drafts National Action Plan to Combat Human Trafficking

