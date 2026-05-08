В Азербайджане разработан План деятельности по борьбе с торговлей людьми до 2031 года

Разработан "Национальный План деятельности по борьбе с торговлей людьми в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы".

Как сообщает Report, информация об этом содержится в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

План деятельности подготовлен с учетом предложений соответствующих госорганов, а проект распоряжения президента о его утверждении был согласован с 34 государственными органами и представлен по назначению.