İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    Ötən il 46 Azərbaycan vətəndaşı xaricdə insan alverinin qurbanı olub

    Milli Məclis
    • 08 may, 2026
    • 09:30
    Ötən il 46 Azərbaycan vətəndaşı xaricdə insan alverinin qurbanı olub

    2025-ci ildə xarici ölkələrdə 46 Azərbaycan vətəndaşı insan alverinin qurbanı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2025-ci il üzrə illik məlumatında öz əksini tapıb.

    Hesabat Milli Məclisin İnsan hüquqları, Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Bildirilib ki, onlardan 33-ü Türkiyə, 10-u Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, 3-ü isə Pakistanda cinsi istismara məruz qalıb.

    Hesabatda qeyd edilib ki, qurbanlardan 4-ü 18-25 yaş arası, 28-i 25-35 yaş arası, 14-ü 35 yaşdan yuxarı yaş həddində olub.

    Vurğulanıb ki, həmin hüquqazidd əməllərlə əlaqədar 10 cinayət işi başlanılıb (bir cinayət işinin istintaqı çərçivəsində 20-dək faktın istintaqı aparılıb), 8 cinayət işi üzrə 10 şəxs (9-u qadın) təqsirləndirilən qismində cəlb olunub, 12 nəfər (11-i qadın) məhkəmə məsuliyyətinə verilib.

    Bildirilib ki, zərərçəkmişlərin reabilitasiyası və reinteqrasiyası üçün zəruri tədbirlərin görülməsi də diqqətdə saxlanılıb, hər birinə 700 manat məbləğdə birdəfəlik müavinət ödənilib.

    Milli Məclis İnsan alveri İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinator
    В 2025 году 46 граждан Азербайджана стали жертвами торговли людьми за рубежом

    Son xəbərlər

    11:04

    Baş prokuror Masallıda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:03

    Zaur Qurbanov: "Bir çox yerli şirkətlərdə risklərin idarəetmə sistemi formalaşmayıb"

    Biznes
    10:55
    Foto

    Baş Prokurorluqda Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    10:54

    Azərbaycan qanunvericiliyinin FATF standartları ilə uyğun səviyyəsi 90 %-i keçib

    Maliyyə
    10:51

    KOBİA "Caspian Oil and Gas" sərgisində KOB-lar üçün xüsusi stend quracaq

    Biznes
    10:51

    İndoneziyada vulkan püskürməsi nəticəsində 2 alpinist ölüb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    10:51
    Video

    "Neftçi"nin futbolçusu Freddi Varqasın qolu sosial şəbəkədə 22 milyondan çox baxış toplayıb

    Futbol
    10:46

    Azərbaycan vətəndaşı Monteneqroda tikinti sektorunda istismar edilib

    Milli Məclis
    10:43

    Azərbaycan maliyyə cinayətləri ilə mübarizədə süni intellektdən istifadəyə başlayıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti