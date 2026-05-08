    В 2025 году 46 граждан Азербайджана стали жертвами торговли людьми за рубежом

    В 2025 году жертвами торговли людьми за рубежом стали 46 граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report, такие данные содержатся в годовом отчете Национального координатора по борьбе с торговлей людьми за 2025 год, который был вынесен на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

    Отмечается, что 33 человека подверглись сексуальной эксплуатации в Турции, 10 - в Объединенных Арабских Эмиратах, 3 - в Пакистане.

    В отчете отмечается, что среди жертв 4 были в возрасте от 18 до 25 лет, 28 - в возрасте от 25 до 35 лет, 14 - старше 35 лет.

    В связи с указанными противоправными деяниями возбуждено 10 уголовных дел (в рамках расследования одного уголовного дела проводилось расследование до 20 фактов), по 8 уголовным делам 10 лиц (9 из них - женщины) привлечены в качестве обвиняемых, уголовные дела в отношении 12 человек (11 из них - женщины) направлены в суд.

    Сообщается, что особое внимание также уделялось принятию необходимых мер по реабилитации и реинтеграции пострадавших, каждому из которых было выплачено единовременное пособие в размере 700 манатов.

    Ötən il 46 Azərbaycan vətəndaşı xaricdə insan alverinin qurbanı olub

