İrandan 1 Azərbaycan vətəndaşı və 3 Norveç diplomatı təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 17 mart, 2026
- 10:15
İrandan martın 17-si saat 00:00-10:00 aralığında 1 Azərbaycan vətəndaşı və 3 Norveç diplomatı təxliyə olunub.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onların keçidi "Astara" dövlət sərhədindən buraxılış məntəqəsi vasitəsilə baş tutub.
