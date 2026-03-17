    Из Ирана эвакуированы гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатов

    17 марта из Ирана были эвакуированы один гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатов.

    Как сообщает южное бюро Report, процесс безопасного перехода был осуществлен через государственный пограничный контрольно-пропускной пункт "Астара".

    Пункт пропуска "Астара" стал основным коридором для выхода иностранцев из Ирана после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. На границе развернуты мобильные госпитали и центры временного размещения, процесс перехода организован при координации соответствующих структур.

    İrandan 1 Azərbaycan vətəndaşı və 3 Norveç diplomatı təxliyə edilib
    One Azerbaijani citizen, three Norwegian diplomats evacuated from Iran
    Ты - Король

