Из Ирана эвакуированы гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатов

17 марта из Ирана были эвакуированы один гражданин Азербайджана и трое норвежских дипломатов.

Как сообщает южное бюро Report, процесс безопасного перехода был осуществлен через государственный пограничный контрольно-пропускной пункт "Астара".

Пункт пропуска "Астара" стал основным коридором для выхода иностранцев из Ирана после начала военной операции США и Израиля 28 февраля. На границе развернуты мобильные госпитали и центры временного размещения, процесс перехода организован при координации соответствующих структур.