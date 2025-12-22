Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyir
Digər ölkələr
- 22 dekabr, 2025
- 18:13
Türkiyə ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin həyata keçirilməsinə 2026-cı ilin əvvəlində başlanacağını gözləyir.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Dəməşqdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
O qeyd edib ki, ötən həftəsonu Mayamidə ABŞ, Qətər və Misir rəsmiləri ilə aparılan danışıqlarda razılaşmanın növbəti mərhələyə keçməsindəki maneələr müzakirə olunub.
Fidan həmçinin əlavə edib ki, prioritet Qəzzanın idarəçiliyinin Fələstinyönümlü qüvvələrə təhvil verilməsidir.
Son xəbərlər
18:24
Putin və Paşinyan Sankt-Peterburqda görüşübRegion
18:17
MİT əməliyyat keçirib, İŞİD-in rəhbər şəxslərindən biri xaricdə saxlanılaraq Türkiyəyə gətirilibRegion
18:16
"Yuventus" "İnter"in yarımmüdafiəçisini transfer etməyi planlaşdırırFutbol
18:13
Türkiyə Trampın Qəzza planının ikinci mərhələsinin gələn ilin əvvəlində həyata keçiriləcəyini gözləyirDigər ölkələr
18:07
Azərbaycanda kommunal xidmətlərlə bağlı 2026-cı il üzrə Yol Xəritəsi hazırlanıbEnergetika
17:59
"Şəhərsalma və Memarlıq İli" Azərbaycanın davamlı inkişaf, müasir urbanizasiya hədəflərinə sadiqliyini təsdiqləyir - RƏYDaxili siyasət
17:54
Foto
Bakıda Azərbaycan-Türkiyə Birgə Hökumətlərarası Komissiyasının iclası olubBiznes
17:49
İran kosmik fəzaya üç peyk buraxacaqDigər ölkələr
17:44