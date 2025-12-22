Турция ожидает начала реализации второго этапа плана Трампа по Газе в начале 2026г

Турция ожидает начала реализации второго этапа мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе в начале 2026 года.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дамаске.

Он отметил, что переговоры с официальными лицами США, Катара и Египта в Майами в минувшие выходные были сосредоточены на препятствиях для продвижения сделки к ее следующему этапу.

Фидан также добавил, что приоритетом является передача управления Газой пропалестинским силам.

Напомним, что 29 сентября текущего года Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации.

9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.