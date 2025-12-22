Минобразования: Медиаграмотность должна начинаться со школьной скамьи

Медиаграмотность должна начинаться со школьной скамьи, однако вводить отдельный предмет – не оптимальное решение.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Министерства науки и образования Азербайджана Сабухи Рзаев, выступая на Конференции по медиаграмотности.

По его словам, в школах уже реализуется ряд успешных инициатив в этом направлении. "В начальных классах широко освещается тема кибербезопасности, а в старших - уже преподаются навыки анализа информации", - отметил он.

Представитель министерства также подчеркнул, что введение отдельного предмета по медиаграмотности не является оптимальным решением. Более эффективно интегрировать его элементы в программы других дисциплин.

Сабухи Рзаев также обратил внимание на результаты мониторингов, согласно которым уровень навыков чтения и понимания текста среди школьников в стране пока не является удовлетворительным. "Мы считаем, что для формирования медиаграмотности прежде всего необходимо развивать навыки чтения и понимания. Работа в этом направлении продолжается, учебные программы ежегодно обновляются", - добавил он.