    Военно-политическое руководство Турции отправилось в Сирию

    В регионе
    • 22 декабря, 2025
    • 13:56
    Военно-политическое руководство Турции отправилось в Сирию

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министром национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын находятся с визитом в Дамаске.

    Как сообщает Report, в рамках визита делегация встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и другими официальными лицами.

    В повестку встреч войдут вопросы турецко-сирийских отношений, региональная безопасность, в частности в контексте ситуации на юге Сирии.

