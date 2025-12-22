Военно-политическое руководство Турции отправилось в Сирию
В регионе
- 22 декабря, 2025
- 13:56
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министром национальной обороны Яшар Гюлер и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын находятся с визитом в Дамаске.
Как сообщает Report, в рамках визита делегация встретится с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и другими официальными лицами.
В повестку встреч войдут вопросы турецко-сирийских отношений, региональная безопасность, в частности в контексте ситуации на юге Сирии.
