    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    • 07 января, 2026
    • 23:56
    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Министерство финансов Нахчыванской Автономной Республики раскрыло основные бюджетные показатели на 2026 год.

    Как сообщает местное бюро Report, доходы и расходы бюджета на следующий год прогнозируются в размере 483 миллиона 178 тысяч манатов.

    В структуре доходов бюджета 271 миллион 550 тысяч манатов составляют местные поступления, а 211 миллионов 628 тысяч манатов - дотации, выделенные из государственного бюджета Азербайджана. Первый показатель в годовом выражении вырос на 74 миллиона 85 тысяч манатов, объем дотаций при этом на 64 миллиона 120 тысяч манатов, что свидетельствует об укреплении финансовой независимости региона.

    Наибольший объем средств в 2026 году будут направлены на сферу образования и составят 157 миллионов 479 тысяч 439 манатов. На судебную власть, правоохранительные органы и прокуратуру выделено 86 миллионов 138 тысяч 775 манатов, на общие государственные услуги - 74 миллиона 484 тысячи 856 манатов.

    В рамках бюджетных расходов на экономическую деятельность будет направлено 43 миллиона 655 тысяч манатов, на культуру, искусство, информацию, физическую культуру и молодежную политику - 26 миллионов 29 тысяч 956 манатов, на услуги, не относящиеся к основным разделам, - 27 миллионов 800 тысяч манатов.

    Кроме того, предусмотрено выделение 16 миллионов 862 тысячи 549 манатов на жилищное и коммунальное хозяйство, 14 миллионов 168 тысяч 630 манатов на охрану окружающей среды, 13 миллионов 77 тысяч 205 манатов на здравоохранение, 12 миллионов 705 тысяч 590 манатов на социальную защиту и социальное обеспечение, а также 10 миллионов 776 тысяч манатов на сельское хозяйство.

    Naxçıvanın builki xərclərinin strukturu açıqlanıb

    Лента новостей