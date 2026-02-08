Газета Politico назвала "серого кардинала" в администрации США

Заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Энди Бейкер играет ключевую роль в понимании тех аспектов внешней политики американской администрации, которые сбивают с толку Европу - от Мюнхена до Украины.

Как передает Report, об этом говорится в материале американской газеты Politico.

Авторы указывают, что в первый и последний раз Бейкер оказался в центре внимания случайно, когда в марте прошлого года вице-президент Джей Ди Вэнс назначил его своим контактным лицом в печально известном групповом чате администрации, в который попала информация об ударах по йеменским хуситам.

Отмечается, что редко появляющийся на фотографиях и крайне закрытый заместитель советника по национальной безопасности главы Белого дома за кулисами стал ключевой фигурой в окружении Вэнса, формируя как внешнеполитические взгляды вице-президента, так и некоторые из наиболее важных решений Вашингтона в области национальной безопасности - особенно его все более конфронтационную позицию по отношению к союзникам США в Европе.

"Влияние Бейкера прослеживается в некоторых наиболее радикальных решениях администрации Трампа... Он помог составить пламенную речь, которую Вэнс произнес на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года. Заявления вице-президента, которые продолжают сотрясать европейские дипломатические круги спустя почти год, резко критиковали лидеров континента за неспособность защитить свободу слова и призывали их усилить борьбу с нелегальной иммиграцией, утверждая, что "отступление Европы… от некоторых из ее фундаментальных ценностей" представляет собой главную угрозу трансатлантическому альянсу", - отмечает Politico.

Укрепление позиций Бейкера и его "гибкий реализм" вынуждают многих европейских дипломатов и чиновников смириться с мыслью, что разрушающая нормы внешнеполитическая стратегия Трампа "Америка прежде всего", вероятно, переживет этого президента.

Представитель британского правительства охарактеризовал Бейкера как человека, активно взаимодействующего со своими международными коллегами. Чиновник добавил, что европейские правительства, безусловно, рассматривают это как долгосрочное изменение.

"Поскольку Вэнс становится одним из ведущих кандидатов на выдвижение от Республиканской партии на выборах 2028 года, ожидается, что Бейкер, называющий себя "реалистом", скептически относящийся к традиционным американским альянсам и военному вмешательству США за рубежом, сыграет еще более важную роль в формировании будущего внешней политики Республиканской партии", - отмечают авторы материала.

Более того, некоторые считают, что Бейкер станет ключевой фигурой независимо от того, кто станет кандидатом от республиканцев.

"Энди будет играть важную роль в любой будущей администрации", - сказал предшественник Бейкера на текущем посту Алекс Вонг.

Победа Трампа в 2024 году предоставила Вэнсу и Бейкеру возможность применить свое видение на мировой арене - и нигде это не было так очевидно, как в подходе администрации к войне в Украине. Их давняя цель достижения мирного урегулирования войны совпадала с целью Трампа, который ясно дал понять, что стремится к быстрому разрешению конфликта, который он рассматривал как истощающий ресурсы США.

Бейкер, свободно владеющий русским (а также болгарским и персидским языками), сыграл важную роль в усилиях по заключению мирного соглашения.

"Энди был ключевым советником и исполнителем, участвовавшим в формировании и определении первоначальных контуров переговоров по Украине, включая такие вопросы, как соглашение о полезных ископаемых", - сказал Вонг.

По его словам, на протяжении всех переговоров Бейкер предлагал "практичные" и "креативные идеи" для прекращения войны, сообщил первый человек, знакомый с ролью Бейкера, утверждая, что его точка зрения не является антиукраинской - как заявляют некоторые из его критиков.

Бейкер и Вэнс "во-первых, очень хотят, чтобы США воздержались от некоторых глобальных обязательств, которые, по их мнению, не важны для США, а во-вторых, они очень хотят помочь положить конец этой войне", - добавил источник.

Совет национальной безопасности, а также сам Энди Бейкер не ответили на запрос о комментарии Politico.