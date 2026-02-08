Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью Национального героя Натигa Гасымова

    Внутренняя политика
    • 08 февраля, 2026
    • 09:03
    Лейла Алиева и Алена Алиева посетили Гянджинский мемориальный комплекс и семью Национального героя Натигa Гасымова

    Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с Гянджинским мемориальным комплексом.

    Как сообщает Report, комплекс, открытый Президентом Ильхамом Алиевым 27 сентября 2025 года - в День памяти, создан с целью увековечения светлой памяти мирных жителей, ставших жертвами ракетных обстрелов со стороны Армении в период Второй Карабахской войны, а также донесения горьких реалий войны до будущих поколений.

    На первом этаже комплекса размещена музейная экспозиция, на втором - зал для проведения различных мероприятий.

    Лейла Алиева и Алена Алиева также посетили в Гяндже семью Национального героя Натигa Гасымова.

    В ходе встречи с глубоким уважением была почтена память нашего героя, состоялась искренняя беседа с членами семьи.

    Натиг Гасымов проявил беспримерное мужество в боях в направлении Агдам-Ханкенди во время Первой Карабахской войны. Во время войны он пять дней в одиночку находился в окружении и до последнего оказывал сопротивление армянским оккупантам.

    В ходе встречи было еще раз упомянуто о славном жизненном и боевом пути шехида.

    Лента новостей