Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 05:44
    Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии

    Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила поддержку закону о всеобщей амнистии, который находится на рассмотрении Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики.

    Как передает Report, об этом она заявила в эфире телеканала Venezolana de Television.

    "Я приветствую единогласное одобрение в первом чтении Национальной ассамблеей закона об амнистии", - заявила она, подчеркнув, что этот "закон должен служить миру и примирению в Венесуэле".

    Уполномоченный президент отметила, что правосудие должно стать краеугольным камнем для демократического сосуществования. Венесуэльский народ преодолел тяжелейшие трудности и остается непобедимым, отметила Родригес и призвала сохранять единство в свободной и независимой Венесуэле.

    Делси Родригес Венесуэла
    Rodriqes ümumi amnistiya qanununu dəstəkləyib
    Ты - Король

    Последние новости

    06:17

    Премьер Японии заявила, что поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборы

    Другие страны
    05:44

    Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии

    Другие страны
    05:07

    В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материя

    Наука и образование
    04:35

    Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников Starlink

    ИКТ
    04:20

    AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

    Другие страны
    03:56

    Гендиректор The Washington Post подал в отставку

    Другие страны
    03:19

    В Средиземном море произошло сильное землетрясение

    Происшествия
    02:45

    СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политики

    Другие страны
    02:07

    В Киеве критическую инфраструктуру перевели на альтернативные источники энергии

    Другие страны
    Лента новостей