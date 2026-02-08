Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии
Другие страны
- 08 февраля, 2026
- 05:44
Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила поддержку закону о всеобщей амнистии, который находится на рассмотрении Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики.
Как передает Report, об этом она заявила в эфире телеканала Venezolana de Television.
"Я приветствую единогласное одобрение в первом чтении Национальной ассамблеей закона об амнистии", - заявила она, подчеркнув, что этот "закон должен служить миру и примирению в Венесуэле".
Уполномоченный президент отметила, что правосудие должно стать краеугольным камнем для демократического сосуществования. Венесуэльский народ преодолел тяжелейшие трудности и остается непобедимым, отметила Родригес и призвала сохранять единство в свободной и независимой Венесуэле.
Последние новости
06:17
Премьер Японии заявила, что поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборыДругие страны
05:44
Родригес поддержала закон о всеобщей амнистииДругие страны
05:07
В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материяНаука и образование
04:35
Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников StarlinkИКТ
04:20
AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и УкраинеДругие страны
03:56
Гендиректор The Washington Post подал в отставкуДругие страны
03:19
В Средиземном море произошло сильное землетрясениеПроисшествия
02:45
СМИ: На съезде правящей партии КНДР будут определены ключевые направления политикиДругие страны
02:07