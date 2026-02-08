Родригес поддержала закон о всеобщей амнистии

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес выразила поддержку закону о всеобщей амнистии, который находится на рассмотрении Национальной ассамблеи (парламента) боливарианской республики.

Как передает Report, об этом она заявила в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Я приветствую единогласное одобрение в первом чтении Национальной ассамблеей закона об амнистии", - заявила она, подчеркнув, что этот "закон должен служить миру и примирению в Венесуэле".

Уполномоченный президент отметила, что правосудие должно стать краеугольным камнем для демократического сосуществования. Венесуэльский народ преодолел тяжелейшие трудности и остается непобедимым, отметила Родригес и призвала сохранять единство в свободной и независимой Венесуэле.