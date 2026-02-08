В Португалии пройдет второй тур президентских выборов

Второй тур президентских выборов пройдет в Португалии.

Как сообщает Report, за высший государственный пост будут бороться два кандидата, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей в ходе первого тура. Это лидер крайне правой партии "Хватит!" Андре Вентура и бывший генеральный секретарь Социалистической партии Антониу Жозе Сегуру.

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному (12:00 по бакинскому) времени и будут работать до 19:00 (23:00 по Баку). Как ожидается, предварительные результаты голосования будут объявлены уже ночью.

Проведение второго тура президентских выборов потребовалось, поскольку в ходе первого ни один из претендентов на пост президента не смог получить более 50% голосов. В последний раз такое случалось в 1986 году.

Согласно законодательству страны, президент избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования сроком на 5 лет. Действующий глава государства Марселу Ребелу ди Соуза занял свой пост в 2016 году, а в 2021 году был переизбран. Он не мог вновь баллотироваться, поскольку законодательство не допускает избрание на три срока подряд.