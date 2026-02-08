İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Portuqaliyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək

    Digər ölkələr
    • 08 fevral, 2026
    • 09:57
    Portuqaliyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, birinci turda ən çox seçici dəstəyini qazanan iki namizəd ən yüksək vəzifə uğrunda mübarizə aparacaq: ifrat sağçı "Yetər!" Partiyasının lideri Andre Ventura və Sosialist Partiyasının keçmiş baş katibi Antoniu Jose Sequru.

    Seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 8:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 12:00) açılacaq və axşam saat 19:00-a qədər (Bakı vaxtı ilə saat 23:00) açıq qalacaq. İlkin nəticələrin həmin gecə açıqlanacağı gözlənilir.

    Prezident seçkilərinin ikinci turu zəruri idi, çünki heç bir namizəd birinci turda səslərin 50 %-dən çoxunu toplaya bilmədi. Bu, sonuncu dəfə 1986-cı ildə baş vermişdi.

    Ölkə qanunvericiliyinə görə, prezident ümumi seçki hüququ, birbaşa və gizli səsvermə yolu ilə beş illik müddətə seçilir. Hazırkı dövlət başçısı Marselu Rebelu de Souza 2016-cı ildə vəzifəsinin icrasına başlayıb və 2021-ci ildə yenidən seçilib. Qanun ardıcıl üç müddətə seçilməyi qadağan etdiyi üçün o, yenidən namizədliyini irəli sürə bilməyib.

    Portuqaliya Prezident seçkiləri Səsvermə
    В Португалии пройдет второй тур президентских выборов

