- 08 fevral, 2026
- 09:57
Portuqaliyada prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, birinci turda ən çox seçici dəstəyini qazanan iki namizəd ən yüksək vəzifə uğrunda mübarizə aparacaq: ifrat sağçı "Yetər!" Partiyasının lideri Andre Ventura və Sosialist Partiyasının keçmiş baş katibi Antoniu Jose Sequru.
Seçki məntəqələri yerli vaxtla səhər saat 8:00-da (Bakı vaxtı ilə saat 12:00) açılacaq və axşam saat 19:00-a qədər (Bakı vaxtı ilə saat 23:00) açıq qalacaq. İlkin nəticələrin həmin gecə açıqlanacağı gözlənilir.
Prezident seçkilərinin ikinci turu zəruri idi, çünki heç bir namizəd birinci turda səslərin 50 %-dən çoxunu toplaya bilmədi. Bu, sonuncu dəfə 1986-cı ildə baş vermişdi.
Ölkə qanunvericiliyinə görə, prezident ümumi seçki hüququ, birbaşa və gizli səsvermə yolu ilə beş illik müddətə seçilir. Hazırkı dövlət başçısı Marselu Rebelu de Souza 2016-cı ildə vəzifəsinin icrasına başlayıb və 2021-ci ildə yenidən seçilib. Qanun ardıcıl üç müddətə seçilməyi qadağan etdiyi üçün o, yenidən namizədliyini irəli sürə bilməyib.