Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb
Region
- 17 fevral, 2026
- 12:55
Türkmən xalqının Milli Lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, səfər Türkmənistan və ABŞ arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq tarixində yeni səhifə açacaq.
"Türkmən xalqının milli liderinin ABŞ-yə səfəri iki ölkə arasında konstruktiv dövlətlərarası münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafı üçün geniş perspektivlər açacaq", - məlumatda bildirilib.
