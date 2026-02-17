İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 12:55
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb

    Türkmən xalqının Milli Lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkmənistan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, səfər Türkmənistan və ABŞ arasında ikitərəfli tərəfdaşlıq tarixində yeni səhifə açacaq.

    "Türkmən xalqının milli liderinin ABŞ-yə səfəri iki ölkə arasında konstruktiv dövlətlərarası münasibətlərin yüksələn xətlə inkişafı üçün geniş perspektivlər açacaq", - məlumatda bildirilib.

    Türkmənistan Qurbanqulu Berdiməhəmmədov ABŞ
    Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в США
    Gurbanguly Berdimuhamedov embarks on US visit

