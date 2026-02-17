Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в США

    В регионе
    • 17 февраля, 2026
    • 12:48
    Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в США

    Начался визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.

    Отмечается, что визит откроет новую страницу в истории двустороннего партнерства Туркменистана и США.

    "Визит Национального Лидера туркменского народа в США, став одним из важных событий года "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан - родина целеустремленных крылатых скакунов", откроет широкие перспективы для дальнейшего поступательного развития конструктивных межгосударственных отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.

    Туркменистан США Гурбангулы Бердымухамедов визит в США
    Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun ABŞ-yə səfəri başlayıb
    Gurbanguly Berdimuhamedov embarks on US visit
    Ты - Король

    Последние новости

    13:32

    Баку и Рим нацелены на укрепление партнерства в области спорта и работы с молодежью

    Спорт
    13:30

    В Екатеринбурге попросили суровое наказание экс-лидеру азербайджанской диаспоры

    В регионе
    13:21

    ГНС провела оперативные налоговые мероприятия на 75 объектах

    Бизнес
    13:19

    По делу о гибели 27-летнего мужчины на дороге "Баксол" допрошен свидетель в суде

    Происшествия
    13:17

    В Женеве стартовал второй раунд переговоров между США и Ираном

    В регионе
    13:09
    Фото
    Видео

    Пожар в здании в центре Баку взят под контроль - ОБНОВЛЕНО-3

    Происшествия
    13:08

    В Азербайджане готовятся внести изменения в закон "О недрах Земли"

    Промышленность
    13:02

    Азербайджан провел переговоры с руководством энергетического госпредприятия Сирии

    Внешняя политика
    12:57

    В Турции ужесточаются наказания за пропаганду ЛГБТ

    В регионе
    Лента новостей