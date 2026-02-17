Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в США

Начался визит национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в США.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Туркменистана.

Отмечается, что визит откроет новую страницу в истории двустороннего партнерства Туркменистана и США.

"Визит Национального Лидера туркменского народа в США, став одним из важных событий года "Независимый, постоянно нейтральный Туркменистан - родина целеустремленных крылатых скакунов", откроет широкие перспективы для дальнейшего поступательного развития конструктивных межгосударственных отношений между двумя странами", - говорится в сообщении.