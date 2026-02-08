Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    ВСУ: Отключение Starlink изменило ситуацию на фронте

    • 08 февраля, 2026
    • 08:28
    Проблемы со связью резко осложнили управление подразделениями армии РФ на ряде направлений фронта.

    Как передает Report, об этом в Telegram сообщила пресс-служба Группировки объединенных сил ВСУ.

    После отключения терминалов Starlink у российских войск возникли серьезные сложности с управлением подразделениями на поле боя. В первую очередь это затронуло использование беспилотников для поддержки малых штурмовых групп, отметили военные.

    Указывается, что без стабильной связи исчезла возможность координировать действия в режиме реального времени, что ранее было ключевым элементом наступательной тактики.

    "Отключение спутниковой связи в сочетании со сложными погодными условиями фактически парализовало отработанные схемы противника.

    Малые группы, действовавшие под прикрытием дронов, лишились постоянного контроля и корректировки. В результате эффективность таких подразделений резко снизилась, а сами операции стали фрагментарными и несогласованными", - говорится в сообщении.

    В начале февраля американский предприниматель и владелец компании SpaceX, которая разворачивает в космосе интернет-спутники Starlink, Илон Маск заявил об успешном ограничении использования российских войск сети Starlink.

