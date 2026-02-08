В Китае из-за взрыва на предприятии погибли восемь человек

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 07:22
    Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.

    ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. О причинах взрыва информация не поступала.

    Сообщается, что в связи с произошедшим задержан официальный представитель компании.

    На месте создана следственная группа для расследования инцидента.

    Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb
    Лента новостей