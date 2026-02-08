В Китае из-за взрыва на предприятии погибли восемь человек
Другие страны
- 08 февраля, 2026
- 07:22
Жертвами взрыва на предприятии на севере Китая стали восемь человек.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Xinhua.
ЧП произошло в одном из цехов завода биотехнологической компании Jiapeng в уезде Шаньинь города Шочжоу провинции Шаньси. О причинах взрыва информация не поступала.
Сообщается, что в связи с произошедшим задержан официальный представитель компании.
На месте создана следственная группа для расследования инцидента.
Последние новости
08:06
Левандовски повторил достижение Месси и РоналдуФутбол
07:39
Ученые раскрыли молекулярный секрет прочности паучьего шелкаЭто интересно
07:22
В Китае из-за взрыва на предприятии погибли восемь человекДругие страны
06:58
Газета Politico назвала "серого кардинала" в администрации СШАДругие страны
06:17
Премьер Японии заявила, что поставила на кон свой пост, объявив досрочные выборыДругие страны
05:44
Родригес поддержала закон о всеобщей амнистииДругие страны
05:07
В центре Млечного Пути вместо черной дыры может скрываться темная материяНаука и образование
04:35
Ракета SpaceX вывела на орбиту очередную группу интернет-спутников StarlinkИКТ
04:20