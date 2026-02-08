Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 08 fevral, 2026
- 07:37
Çinin şimalında bir müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.
Hadisə "Jiapeng" biotexnologiya şirkətinin zavodunun sexlərindən birində baş verib. Partlayışın səbəbləri barədə məlumat verilməyib.
Bildirilib ki, hadisə ilə əlaqədar şirkətin rəsmi nümayəndəsi saxlanılıb.
Hadisəni araşdırmaq üçün istintaq qrupu yaradılıb.
Son xəbərlər
07:37
Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölübDigər ölkələr
07:20
"Politico" qəzeti ABŞ administrasiyasındakı "boz kardinal"ın adını açıqlayıbDigər ölkələr
06:43
Takaiçi növbədənkənar seçkilər təyin etməklə öz postunu təhlükəyə atdığını bildiribDigər ölkələr
06:20
Rodriqes ümumi amnistiya qanununu dəstəkləyibDigər ölkələr
05:52
Süd Yolu qalaktikasının mərkəzində qara dəlik yox, qaranlıq maddə ola bilərElm və təhsil
05:16
"SpaceX" raketi daha bir qrup "Starlink" internet peykini orbitə çıxarıbİKT
04:51
AP: Tramp ABŞ hərbçilərini İran və Ukrayna üzrə diplomatik səylərə cəlb edibDigər ölkələr
04:14
"The Washington Post" qəzetinin baş direktoru istefa veribDigər ölkələr
03:48