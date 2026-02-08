Çində müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    • 08 fevral, 2026
    07:37
    Çinin şimalında bir müəssisədə baş verən partlayış nəticəsində səkkiz nəfər həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Xinhua" agentliyi məlumat yayıb.

    Hadisə "Jiapeng" biotexnologiya şirkətinin zavodunun sexlərindən birində baş verib. Partlayışın səbəbləri barədə məlumat verilməyib.

    Bildirilib ki, hadisə ilə əlaqədar şirkətin rəsmi nümayəndəsi saxlanılıb.

    Hadisəni araşdırmaq üçün istintaq qrupu yaradılıb.

