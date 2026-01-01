Скончалась основательница музыкальной группы "Карван" Севиндж Керимова

Скончалась основательница музыкальной группы Карван, первая азербайджанская женщина-режиссер и продюсер клипов Севиндж Керимова.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщили ее близкие. Причина ее смерти не сообщается.

Отметим, что Севиндж Керимова долгое время жила со своей семьей в США и недавно вернулась в Баку.

Церемония прощания с покойной пройдет завтра в 11:00 на улице Гаджи Мамедова в поселке Шювелян.

Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры. Севиндж Керимова была среди награжденных медалью "Терегги".