    Скончалась основательница музыкальной группы Карван Севиндж Керимова

    Скончалась основательница музыкальной группы Карван, первая азербайджанская женщина-режиссер и продюсер клипов Севиндж Керимова.

    Как передает Report, об этом в Facebook сообщили ее близкие. Причина ее смерти не сообщается.

    Отметим, что Севиндж Керимова долгое время жила со своей семьей в США и недавно вернулась в Баку.

    Церемония прощания с покойной пройдет завтра в 11:00 на улице Гаджи Мамедова в поселке Шювелян.

    Отметим, что сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры. Севиндж Керимова была среди награжденных медалью "Терегги".

