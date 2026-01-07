Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 23:16
    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Число погибших при обстрелах сирийского Алеппо со стороны "Сил демократической Сирии" (СДС) возросло до пяти, еще 31 человек получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на источник в системе здравоохранения.

    По данным МВД Сирии, в результате обстрела боевиков получили ранения по меньшей мере трое сотрудников сил безопасности. Формирования СДС атаковали подразделение бойцов, которые сопровождали гражданских лиц во время эвакуации из кварталов Шейх-Максуд и Ашрафия.

    Отмечается, что Служба гражданской обороны Сирии эвакуировала более 3 тысяч мирных жителей из охваченных столкновениями районов Алеппо.

    Напомним, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил. Тогда сообщалось о 4 погибших и 15 раненых.

