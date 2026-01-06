Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека

    Другие страны
    • 06 января, 2026
    • 19:08
    При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека

    "Сирийские демократические силы" (СДС) нанесли удары с помощью беспилотников по позициям сирийской армии в городе Алеппо.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

    Согласно информации, удары были нанесены по жилым кварталам в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. После атаки формирований СДС власти приняли решение перекрыть дорогу Алеппо - Газиантеп. Сирийские военные ответили ударами по пусковым установкам беспилотников и ракет.

    Кроме того, в результате обстрела со стороны СДС погибли один военнослужащий, а также три мирных жителя, включая двух сотрудниц Управления сельского хозяйства, и еще порядка 15 человек получили ранения, в том числе двое детей.

    Губернатор Алеппо Аззам Аль-Гариб сообщил в соцсети X, что компетентные органы и соответствующие силы принимают решительные меры для устранения источников огня и контроля ситуации, а также обеспечения общественной безопасности.

    Сирия СДС алеппо беспилотники
    Suriyada toqquşmada dörd nəfər ölüb

    Последние новости

    19:14

    В Высшей лиге по волейболу среди женских команд состоялась отложенная игра VI тура

    Командные
    19:08

    В Елисейском дворце началась встреча "коалиции желающих"

    Другие страны
    19:08

    При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека

    Другие страны
    18:55

    Армия Израиля заявила об ударе по боевикам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    18:47
    Фото

    Хакан Фидан встретился в Париже с сирийским коллегой

    В регионе
    18:37

    Объем выплат Фонда аграрного страхования увеличился в 2025 году на 43%

    Финансы
    18:35

    AYNA: Регулярный маршрут №525 пополнится еще 10 автобусами

    Инфраструктура
    18:29

    Будущее соглашения ЕС с MERCOSUR по свободной торговле остается туманным

    Другие страны
    18:14
    Фото

    Зеленский прокомментировал итоги встречи с Макроном

    Другие страны
    Лента новостей