При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека
- 06 января, 2026
- 19:08
"Сирийские демократические силы" (СДС) нанесли удары с помощью беспилотников по позициям сирийской армии в городе Алеппо.
Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.
Согласно информации, удары были нанесены по жилым кварталам в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. После атаки формирований СДС власти приняли решение перекрыть дорогу Алеппо - Газиантеп. Сирийские военные ответили ударами по пусковым установкам беспилотников и ракет.
Кроме того, в результате обстрела со стороны СДС погибли один военнослужащий, а также три мирных жителя, включая двух сотрудниц Управления сельского хозяйства, и еще порядка 15 человек получили ранения, в том числе двое детей.
Губернатор Алеппо Аззам Аль-Гариб сообщил в соцсети X, что компетентные органы и соответствующие силы принимают решительные меры для устранения источников огня и контроля ситуации, а также обеспечения общественной безопасности.