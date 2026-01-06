При столкновении СДС и правительственных сил в Алеппо погибли четыре человека

"Сирийские демократические силы" (СДС) нанесли удары с помощью беспилотников по позициям сирийской армии в городе Алеппо.

Как передает Report, об этом сообщает агентство SANA.

Согласно информации, удары были нанесены по жилым кварталам в районах Шейх-Максуд и Ашрафия. После атаки формирований СДС власти приняли решение перекрыть дорогу Алеппо - Газиантеп. Сирийские военные ответили ударами по пусковым установкам беспилотников и ракет.

Кроме того, в результате обстрела со стороны СДС погибли один военнослужащий, а также три мирных жителя, включая двух сотрудниц Управления сельского хозяйства, и еще порядка 15 человек получили ранения, в том числе двое детей.

Губернатор Алеппо Аззам Аль-Гариб сообщил в соцсети X, что компетентные органы и соответствующие силы принимают решительные меры для устранения источников огня и контроля ситуации, а также обеспечения общественной безопасности.