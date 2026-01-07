İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Hələbdə toqquşmalar zamanı beş nəfər ölüb, 30-dan çox insan xəsarət alıb

    • 08 yanvar, 2026
    • 00:30
    "Suriya Demokratik Qüvvələri" (SDQ) tərəfindən Hələbə qarşı həyata keçirilən artilleriya hücumları nəticəsində ölənlərin sayı beşə çatıb, daha 31 nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Al-Ikhbariya" telekanalı tibbi mənbəyə istinadən məlumat yayıb.

    Suriya Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, hücum nəticəsində azı üç təhlükəsizlik əməkdaşı yaralanıb. SDQ qüvvələri Şeyx-Məqsud və Əşrəfiya məhəllələrindən mülki şəxslərin təxliyəsini müşayiət edən döyüşçülərin bölməsinə hücum ediblər.

    Qeyd olunur ki, Suriya Mülki Müdafiə Xidməti toqquşmaların baş verdiyi rayonlardan 3 mindən çox sakini təxliyə edib.

    Xatırladaq ki, Suriyanın paytaxtının şimalında vəziyyət yanvarın 6-da gərginləşib. Həmin gün SDQ pilotsuz uçuş aparatlarının köməyi ilə hökumət qüvvələrinin mövqelərinə hücum edib. Hücum zamanı 4 nəfər ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb.

