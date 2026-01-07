Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 07 января, 2026
    • 18:56
    Премьер-министр Малайзии находится с официальным визитом в Турции

    Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим находится с официальным визитом в Турции.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции.

    В сообщении говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Анвар Ибрагим примут участие в Первом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Малайзия и в церемонии подписания соглашений.

    После церемонии подписания состоится совместная пресс-конференция. Позже будет дан официальный ужин в честь премьер-министра.

