Премьер-министр Малайзии находится с официальным визитом в Турции
В регионе
- 07 января, 2026
- 18:56
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим находится с официальным визитом в Турции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Администрацию президента Турции.
В сообщении говорится, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Анвар Ибрагим примут участие в Первом заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Малайзия и в церемонии подписания соглашений.
После церемонии подписания состоится совместная пресс-конференция. Позже будет дан официальный ужин в честь премьер-министра.
