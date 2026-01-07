Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти
Другие страны
- 07 января, 2026
- 23:47
Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA подтвердила, что ведет переговоры с США о продаже нефти.
Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном заявлении госкомпании.
"PDVSA в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти в рамках торговых отношений, существующих между двумя странами", - отметили в компании.
По данным PDVSA, переговоры носят строго коммерческий характер и осуществляются по "схемам, аналогичным действующим соглашениям с международными компаниями, включая Chevron, с соблюдением принципов законности, прозрачности и взаимной выгоды".
