Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA подтвердила, что ведет переговоры с США о продаже нефти.

Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном заявлении госкомпании.

"PDVSA в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти в рамках торговых отношений, существующих между двумя странами", - отметили в компании.

По данным PDVSA, переговоры носят строго коммерческий характер и осуществляются по "схемам, аналогичным действующим соглашениям с международными компаниями, включая Chevron, с соблюдением принципов законности, прозрачности и взаимной выгоды".