Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 23:47
    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA подтвердила, что ведет переговоры с США о продаже нефти.

    Как передает Report, об этом сообщается в опубликованном заявлении госкомпании.

    "PDVSA в настоящее время ведет переговоры с Соединенными Штатами о продаже объемов нефти в рамках торговых отношений, существующих между двумя странами", - отметили в компании.

    По данным PDVSA, переговоры носят строго коммерческий характер и осуществляются по "схемам, аналогичным действующим соглашениям с международными компаниями, включая Chevron, с соблюдением принципов законности, прозрачности и взаимной выгоды".

    PDVSA продажа нефти США Венесуэла переговоры

    Последние новости

    23:56

    Минфин Нахчывана раскрыл бюджетные показатели на 2026 год

    Финансы
    23:47

    Госкомпания Венесуэлы PDVSA подтвердила переговоры с США о продаже нефти

    Другие страны
    23:43
    Фото

    Турция и Малайзия провели 1-е заседание Совета стратегического сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    23:34

    Трамп: Предприятия ВПК США производят оружие слишком медленно

    Другие страны
    23:16

    При столкновениях в Алеппо погибли пять человек, более 30 пострадали

    Другие страны
    23:07

    Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку Гренландии

    Другие страны
    22:50

    СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

    Футбол
    22:44

    Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к Гренландии

    Другие страны
    22:36
    Фото

    На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    Лента новостей