Türkiyənin hərbi-siyasi rəhbərliyi Suriyaya gedib
Region
- 22 dekabr, 2025
- 13:32
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan milli müdafiə naziri Yaşar Gülər və Milli Kəşfiyyat İdarəsinin (MİT) başçısı İbrahim Kalın ilə birlikdə Suriyanın paytaxtı Dəməşqə səfər ediblər.
"Report" xəbər verir ki, onlar Suriya Prezidenti Əhməd əş-Şaraa və suriyalı rəsmilərlə görüşəcəklər.
Səfər çərçivəsində siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik aspektləri ilə Türkiyə-Suriya əlaqələrinin son birillik gedişatının ətraflı şəkildə qiymətləndirilməsi və Türkiyənin milli təhlükəsizlik prioritetlərini yaxından maraqlandıran 10 mart Sazişinin tətbiqi prosesinin gedişatının müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur.
Həmçinin, Suriyanın cənubunda yaranan təhlükəsizlik risklərinin müzakirəsi gözlənilir.
Son xəbərlər
13:52
Prezidentin birdəfəlik yardımla bağlı Sərəncamı 76 min aztəminatlı ailəni əhatə edəcəkSosial müdafiə
13:48
Foto
Sərəncam 76 min aztəminatlı ailəni əhatə edəcək, onlara birdəfəlik maddi yardım ödəniləcəkDigər
13:32
Türkiyənin hərbi-siyasi rəhbərliyi Suriyaya gedibRegion
13:31
Azadlığa buraxılan məhkum: Amnistiya təşəbbüsünə görə Prezidentə təşəkkür edirəmDaxili siyasət
13:31
Azərbaycan əsas tədarük bazarından quzu ətinin alışını kəskin artırıbBiznes
13:28
Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
13:25
Foto
Növbəti köç Ağdərə və Xocalı rayonlarının kəndlərinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:23
Foto
Vətən müharibəsindən bəhs edən yeni kitabın təqdimatı keçirilibMədəniyyət siyasəti
13:23