СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ
Футбол
- 07 января, 2026
- 22:50
Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли станет игроком "Аль-Иттифака" из ОАЭ.
Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, 35-летний итальянец подпишет с дубайским клубом контракт на 2,5 года. На данный момент "Аль-Иттифак" занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.
Последним клубом Балотелли был "Дженоа", который он покинул летом 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 6 матчей за генуэзцев и не отмечался результативными действиями.
Ранее Балотелли выступал за турецкий "Адана Демирспор", швейцарский "Сьон", "Монцу", "Брешию", "Марсель", "Ниццу", "Ливерпуль", "Милан", "Манчестер Сити" и "Интер".
Последние новости
23:07
Белый дом: Трамп активно обсуждает со своей командой покупку ГренландииДругие страны
22:50
СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭФутбол
22:44
Урсула фон дер Ляйен: Закон выше силы, это применимо и к ГренландииДругие страны
22:36
Фото
На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режимИнфраструктура
22:24
В тренерском штабе "Нефтчи" произведены новые назначенияФутбол
22:15
Гутерриш обсудил с постпредом Венесуэлы при ООН ситуацию в странеДругие страны
22:13
В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушкиПроисшествия
22:01
Фото
Видео
Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в ГусареВнутренняя политика
21:53