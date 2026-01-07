Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 22:50
    Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли станет игроком "Аль-Иттифака" из ОАЭ.

    Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    По информации источника, 35-летний итальянец подпишет с дубайским клубом контракт на 2,5 года. На данный момент "Аль-Иттифак" занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

    Последним клубом Балотелли был "Дженоа", который он покинул летом 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 6 матчей за генуэзцев и не отмечался результативными действиями.

    Ранее Балотелли выступал за турецкий "Адана Демирспор", швейцарский "Сьон", "Монцу", "Брешию", "Марсель", "Ниццу", "Ливерпуль", "Милан", "Манчестер Сити" и "Интер".

    ОАЭ переход новый контракт
    KİV: Balotelli karyerasını BƏƏ-nin ikinci divizionunda davam etdirəcək

