СМИ: Балотелли продолжит карьеру во второй лиге ОАЭ

Бывший нападающий сборной Италии Марио Балотелли станет игроком "Аль-Иттифака" из ОАЭ.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, 35-летний итальянец подпишет с дубайским клубом контракт на 2,5 года. На данный момент "Аль-Иттифак" занимает последнее место во втором дивизионе чемпионата ОАЭ.

Последним клубом Балотелли был "Дженоа", который он покинул летом 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард провел 6 матчей за генуэзцев и не отмечался результативными действиями.

Ранее Балотелли выступал за турецкий "Адана Демирспор", швейцарский "Сьон", "Монцу", "Брешию", "Марсель", "Ниццу", "Ливерпуль", "Милан", "Манчестер Сити" и "Интер".