    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

    Другие страны
    • 24 января, 2026
    • 17:47
    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

    В Пакистане в результате пожара в отеле погибли 2 человека, 280 человек были эвакуированы.

    Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщила спасательная служба страны.

    Согласно информации, инцидент произошел в отеле в районе Гулберг города Лахор.

    Всего эвакуированы 280 человек - 100 гостей и 180 сотрудников отеля.

    "Один человек доставлен в госпиталь, двое задохнулись. Поисково-спасательные работы продолжаются, один мужчина числится пропавшим без вести",- отметили в ведомстве.

