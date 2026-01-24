В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие
- 24 января, 2026
- 17:47
В Пакистане в результате пожара в отеле погибли 2 человека, 280 человек были эвакуированы.
Как передает Report со ссылкой на DAWN, об этом сообщила спасательная служба страны.
Согласно информации, инцидент произошел в отеле в районе Гулберг города Лахор.
Всего эвакуированы 280 человек - 100 гостей и 180 сотрудников отеля.
"Один человек доставлен в госпиталь, двое задохнулись. Поисково-спасательные работы продолжаются, один мужчина числится пропавшим без вести",- отметили в ведомстве.
