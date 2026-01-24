İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    • 24 yanvar, 2026
    • 17:54
    Pakistanda hotel yanıb, ölənlər var

    Pakistanda hoteldə baş vermiş yanğın nəticəsində 2 nəfər ölüb, 280 nəfər təxliyə edilib.

    "Report" DAWN-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xilasetmə xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, hadisə Laxor şəhərinin Qulberq rayonundakı hoteldə baş verib.

    Ümumilikdə, 280 nəfər - 100 qonaq və 180 hotel işçisi təxliyə edilib.

    "Bir nəfər xəstəxanaya çatdırılıb, iki nəfər tüstüdən boğulub. Axtarış-xilasetmə işləri davam edir, bir nəfər itkin düşmüş hesab olunur", - qurumdan bildirilib.

    В Пакистане произошел пожар в отеле: есть погибшие

