İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    U-23 Avropa çempionatının son günündə Azərbaycanın 4 güləşçisi mübarizə aparacaq

    Komanda
    • 15 mart, 2026
    • 09:09
    U-23 Avropa çempionatının son günündə Azərbaycanın 4 güləşçisi mübarizə aparacaq

    Serbiyanın Zrenyanin şəhərində təşkil olunan U-23 Avropa çempionatı davam edir.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına əsasən turnirin sonuncu - 7-ci günündə Azərbaycanın 4 güləşçisi xalça üzərinə çıxacaq.

    Elmin Əliyev (82 kq) finalda gürcüstanlı Tornike Mikeladze ilə üz-üzə gələcək.

    Ayxan Cavadovla (60 kq) Fərid Xəlilov (67 kq), bürünc medal uğrunda yarışacaq.

    Fərahim Mustafayev (72 kq) isə təsəlliverici görüşə çıxacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanlı güləşçilər U-23 Avropa çempionatında indiyə qədər ümumilikdə 13 medal qazanıblar. Ali Tsokayevlə (92 kq) Günay Qurbanova (59 kq) Avropa çempionu olublar. Fərid Sadıxlı, Gültəkin Şirinova (hər ikisi 55 kq), Vasif Bağırov (57 kq), Ceyhun Allahverdiyev (61 kq), Ruzanna Məmmədova (62 kq), Səbuhi Əmiraslanov (79 kq), Yusif Dursunov (125 kq) gümüş, İlkin Qurbanov (63 kq), Musa Ağayev (65 kq), Ramik Heybətov (70 kq) və Zəfər Əliyev (97 kq) bürünc medal sahibi olublar.

    U-23 Avropa çempionatı Güləş

    Son xəbərlər

