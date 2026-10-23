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    Дмитро Шлапаченко: ООН намерена расширить свою деятельность в Карабахе

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 14:40
    Дмитро Шлапаченко: ООН намерена расширить свою деятельность в Карабахе

    ООН намерена расширить свою деятельность в Карабахском регионе Азербайджана.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом журналистам заявил координатор-резидент ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко в рамках стратегического диалога высокого уровня на тему партнерства Азербайджана и ООН.

    По его словам, проведение в Карабахе очередной годовщины создания ООН имеет символическое значение.

    "У Азербайджана четкое видение развития Карабахского региона. ООН готова поделиться с Азербайджаном своим опытом в этом направлении. ООН также готова поддержать Карабахский университет. В этой связи мы предложили, чтобы с января 2027 года сотрудники различных учреждений ООН выступали там с лекциями. Мы считаем, что развитие этого университета имеет большое значение для региона. В целом мы намерены расширить нашу деятельность в Карабахском регионе", - отметил Шлапаченко.

    Дмитро Шлапаченко Карабахский университет Организация Объединённых Наций (ООН) Карабах
    Dmitro Şlapaçenko: BMT Qarabağ regionunda öz fəaliyyətini inkişaf etdirmək niyyətindədir
    Dmytro Shlapachenko: UN plans to expand its activities in Karabakh
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