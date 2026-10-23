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    Ильхам Алиев поздравил председателя Союза художников Азербайджана с 80-летним юбилеем

    Внутренняя политика
    • 23 октября, 2026
    • 14:45
    Ильхам Алиев поздравил председателя Союза художников Азербайджана с 80-летним юбилеем

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Союза художников Азербайджана, народному художнику Фархаду Халилову по случаю его 80-летнего юбилея.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Фархад Халилов!

    Сердечно поздравляю Вас – выдающегося представителя современного азербайджанского изобразительного искусства с 80-летним юбилеем.

    Вы являетесь одним из мастеров, внесших особый вклад в развитие азербайджанской культуры. Созданные Вами как виртуозным мастером кисти живописные и графические произведения отличаются разнообразием жанров и тем, выразительностью форм, композиционным решением, эстетическим совершенством и идейно-художественной ценностью. Ваши полотна, отражающие живописную природу нашего края, в особенности пейзажи Абшерона, представляют собой ценные образцы искусства, обогатившие национальное художественное наследие.

    Своими произведениями, экспонируемыми на выставках, в музеях и галереях в нашей стране и за ее пределами, Вы всегда достойно представляли азербайджанскую живопись, снискали признание как мастер с новаторским духом и в то же время талантливый художник, верный многовековым традициям национального изобразительного искусства.

    Ваши организаторские способности на посту председателя Союза художников Азербайджана и заслуживающая одобрения многолетняя плодотворная деятельность по формированию поколения художников новой эпохи получили высокую оценку.

    Верю, что Вы и впредь будете радовать поклонников своего творчества новыми произведениями и направлять все силы на развитие национальной культуры.

    Желаю Вам здоровья, счастья и творческих успехов".

    Ильхам Алиев Фархад Халилов Союз художников Азербайджана
    İlham Əliyev Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının sədrini 80 illiyi münasibətilə təbrik edib
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