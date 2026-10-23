Азербайджан увеличит расходы на гранты почти на 74%

В 2027 году на гранты из госбюджета Азербайджана будет выделено 33 млн манатов или 0,1% всех бюджетных расходов.

Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", это на 73,7% больше утвержденного прогноза на 2026 год.

Напомним, доходы госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.