Азербайджан увеличит расходы на гранты почти на 74%
Финансы
- 23 октября, 2026
- 14:31
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В 2027 году на гранты из госбюджета Азербайджана будет выделено 33 млн манатов или 0,1% всех бюджетных расходов.
Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", это на 73,7% больше утвержденного прогноза на 2026 год.
Напомним, доходы госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.
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