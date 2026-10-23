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    Азербайджан увеличит расходы на гранты почти на 74%

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 14:31
    Азербайджан увеличит расходы на гранты почти на 74%

    В 2027 году на гранты из госбюджета Азербайджана будет выделено 33 млн манатов или 0,1% всех бюджетных расходов.

    Как сообщает Report со ссылкой на законопроект "О государственном бюджете на 2027 год", это на 73,7% больше утвержденного прогноза на 2026 год.

    Напомним, доходы госбюджета Азербайджана в следующем году прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Государственный бюджет Азербайджана гранты
    Azərbaycan xarici yardımları 74 %-ə yaxın artırır
    44 filmi
    44 filmi

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