Azərbaycan xarici yardımları 74 %-ə yaxın artırır
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2026
- 14:11
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2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 33 milyon manatı və yaxud 0,1 %-i xarici yardımların payına düşəcək.
"Report" bu barədə "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.
Sənədə əsasən, bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 73,7 % çoxdur.
Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 254 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.
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