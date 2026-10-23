В Непале нашли тела двух пропавших японских альпинистов

Спасатели обнаружили тела двух японских альпинистов, пропавших 15 октября на гималайской вершине на северо-западе Непала.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в компании Cosmo Adventure, обеспечивавшей логистическую поддержку альпинистов на месте.

По информации компании, тела были найдены на западной вершине Гангапурны высотой 7 140 метров.

В Cosmo Adventure добавили, что ведется подготовка к отправке тел в больницу в Катманду для проведения вскрытия.