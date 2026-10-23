В Непале нашли тела двух пропавших японских альпинистов
Другие страны
- 23 октября, 2026
- 14:48
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Спасатели обнаружили тела двух японских альпинистов, пропавших 15 октября на гималайской вершине на северо-западе Непала.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили в компании Cosmo Adventure, обеспечивавшей логистическую поддержку альпинистов на месте.
По информации компании, тела были найдены на западной вершине Гангапурны высотой 7 140 метров.
В Cosmo Adventure добавили, что ведется подготовка к отправке тел в больницу в Катманду для проведения вскрытия.
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