Азербайджан в 2027 году увеличит расходы на выборы и статистику на 9,5%

В 2027 году Азербайджан направит 36 млн манатов, или 0,1% бюджетных средств, на проведение выборов и статистических мероприятий.

Как сообщает Report, такой объем отчислений указан в проекте закона "О государственном бюджете на 2027 год", представленном в Милли Меджлис.

Это то на 9,5% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

Отметим, что доходы госбюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.