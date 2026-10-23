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    Азербайджан в 2027 году увеличит расходы на выборы и статистику на 9,5%

    Финансы
    • 23 октября, 2026
    • 14:38
    Азербайджан в 2027 году увеличит расходы на выборы и статистику на 9,5%

    В 2027 году Азербайджан направит 36 млн манатов, или 0,1% бюджетных средств, на проведение выборов и статистических мероприятий.

    Как сообщает Report, такой объем отчислений указан в проекте закона "О государственном бюджете на 2027 год", представленном в Милли Меджлис.

    Это то на 9,5% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год.

    Отметим, что доходы госбюджета на 2027 год прогнозируются на уровне 39 млрд 254 млн манатов, расходы - 42 млрд 400 млн манатов.

    Государственный бюджет Азербайджана Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
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