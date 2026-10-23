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    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 10 %-ə yaxın artırır

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2026
    • 14:02
    Azərbaycan seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələri 10 %-ə yaxın artırır

    2027-ci ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi xərclərinin 36 milyon manatı və yaxud 0,1 %-i seçki və statistika tədbirlərinə xərcləmələrin payına düşəcək.

    "Report" bu barədə "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında" qanun layihəsinə istinadən xəbər verir.

    Bu, 2026-cı ilin təsdiq olunmuş proqnozuna nisbətən 9,5 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, gələn il büdcə gəlirlərinin 39 milyard 254 milyon manat, büdcə xərclərinin isə 42 milyard 400 milyon manat olacağı gözlənilir.

    Dövlət büdcəsi Qanun layihəsi
    Азербайджан в 2027 году увеличит расходы на выборы и статистику на 9,5%
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